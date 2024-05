In der ersten Halbzeit taten sich sowohl Sandhausen als auch Essen schwer mit der Offensive. Es gab nur wenige Torchancen, die beste hatten die Gäste kurz vor der Pause: Sandro Plechaty zog von links in den Strafraum und scheiterte mit seinem Schuss aus spitzem Winkel an SVS-Keeper Daniel Klein. Im Nachschuss drückte Sascha Voelcke den Ball artistisch aufs Tor, traf aber nur den Außenpfosten (45.+4).

Sandhausen geht durch Volleyschuss in Führung

In die zweite Halbzeit starteten aber die Sandhäuser druckvoller, und in der 62. Minute gingen die Gastgeber dann in Führung: Nach einer Flanke durch Joe-Joe Richardson von der linken Seite nahm David Otto volley und schoss den Ball aus rund zehn Metern unhaltbar für RWE -Keeper Jakob Golz ins Netz.

Kurz darauf mussten die Essener, bei denen zudem Lucas Brumme kurz vor dem Gegentreffer verletzt ausgewechselt werden musste, einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Sandhausens Tim Maciejewski eroberte den Ball von Voelcke, der bei der Ballannahme patzte, und überwand RWE-Keeper Golz aus spitzem Winkel eiskalt (70.).