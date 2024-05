In der zweiten Halbzeit zeigte sich zunächst das gleiche Bild: In der 58. Minute pfiff Schiedsrichter Tom Bauer einen Foulelfmeter, nachdem Ulms Dennis Chessa im Strafraum von Kölns Lars Dietz leicht getroffen worden war. Den Strafstoß schoss Léo Scienza sicher nach links unten ins Netz.

Und die Ulmer legten nur fünf Minuten nach dem Führungstreffer nach: Der starke Max Brandt dribbelte sich vom rechten Strafraumeck an drei Gegenspielern vorbei - sein Linksschuss aus vollem Lauf landete in der rechten unteren Torecke (64.).

Die Viktoria gab nicht auf, blieb im Spiel nach vorne aber glücklos: Einen gefährlichen Kopfball von Dietz entschärfte SSV-Keeper Christian Ortag mit einer sehenswerten Parade (71.). In der 89. Minute scheiterte Kölns Said El Mala nach schönem Solo freistehend am Torwart.

Es blieb beim 2:0 für Ulm, auf den Schlusspfiff folgte riesiger Jubel. Die Ulm-Fans stürmten auf den Platz und feierten mit der Mannschaft den Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Liga.

Viktoria empfängt nun den Tabellenzweiten

Nach dem Spiel beim Spitzenreiter Ulm wartet ein weiteres Top-Team auf die Viktoria: Am 11. Mai ist der SSV Jahn Regensburg zu Gast in Köln-Höhenberg. Anstoß ist um 14.00 Uhr.