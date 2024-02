Dass die Duisburger keinesfalls die Absicht hatten, sich gegen den Liga-Primus in der eigenen Hälfte einzuigeln. zeigten sie in der 17. Minute mit ihrer ersten Großchance. Rolf Feltscher flankte von rechts in der Strafraum, wo Niklas Kölle den Regensburger Schlussmann Alexander Weidinger zu einer ersten Flugparade zwang.

Rückstand nach Duisburger Nachlässigkeit in der Abwehr

Anschließend war erstmal nicht zu erkennen, dass der Spitzenreiter beim Tabellenvorletzten zu Gast ist. Die Duisburger hielten gut dagegen, leisteten sich in der 35. Minute jedoch eine fatale Nachlässigkeit in der Defensive. Rasim Bulic kam am Strafraum zu unbedrängt zum Schuss. Müller lenkte diesen zwar noch gegen den Pfosten, aber zur Klärung des in die Mitte abprallenden Balles war keiner seiner Verteidiger zur Stelle, sondern Jahn-Stürmer Elias Huth, der den Ball vor Müller ins Tor zimmerte.