RWE siegt glücklich gegen dezimierte Rostocker

In der 69. Minute gab das Manuel Wintzheimer nach langer Verletzungspause sein Comeback für RWE. Und in der 78. Minute hatte er auch gleich die Führung auf dem Fuß, aber auch er scheiterte an Uphoff.

Arslan trifft vom Punkt

Die Erlösung für RWE kam aber nur einer Minute später. Und wieder rückte Schiedsrichter Speckner in den Fokus. Weil ein Schuss von Mizuta dem Rostocker Ahmet Gürleyen im Strafraum an den ausgestreckten Arm sprang, zeigte Speckner sofort auf den Elfmeterpunkt. Arslan ließ sich die Chance nicht nehmen und traf mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Eck (80.).

Rostock investierte in den Schlussminuten noch einmal mehr ins Spiel nach vorne, kam dem Ausgleich aber nicht mehr nahe.

In der 3. LIga steht nun eine Englische Woche an. Rot-Weiss Essen steht vor einer schweren Aufgabe und muss am Mittwoch (09.04.2025, 19 Uhr) beim Tabellenzweiten Energie Cottbus antreten. Hansa Rostock empfängt gleichzeitig den VfL Osnabrück.

