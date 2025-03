3. Liga: Verl schlägt Essen deutlich

Rot-Weiss Essen hat das NRW-Duell in der 3. Liga am Freitag beim SC Verl mit 0:3 (0:2) verloren und damit einen Rückschlag in seiner Aufwärtsspirale erlitten. Berkan Taz (24./34.) sorgte mit zwei Toren in Halbzeit eins für eine klare Führung. Timur Gayret (66.) sorgte für die Entscheidung.