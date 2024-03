Wenige Chancen in Hälfte eins

Das Spiel begann mit einem Ausrufezeichen: In der 2. Minute schoss Halles Dominic Baumann nach einem Freistoß den Ball aus drei Metern noch über das Tor. Es war die erste und gleichzeitig beste Gelegenheit des ersten Durchgangs, denn danach passierte offensiv kaum noch etwas.

Münster zeigte sich zwar bemüht und war über weite Strecken spielbestimmend, gegen die gut strukturierte HFC-Defensive fanden die Adlerträger aber keine Lösungen. So standen zur Pause gerade einmal zwei mickrige Torchancen auf Seiten der Gastgeber. Halle beschränkte sich zumeist auf Gegenstöße, konnte allerdings ebenfalls nur selten Gefahr erzeugen.

Bouchama glänzt, Grodowski trifft

In Durchgang zwei wurden die Preußen mutiger. Nach 53 Minuten näherte sich Yassine Bouchama dem Tor an. Sein Versuch wurde jedoch von Jonas Nietfeld ins Toraus abgefälscht. Nur eine Minute später zappelte der Ball dann aber endgültig im Netz. Erneut war Bouchama beteiligt, der mit einem brillanten Pass Joel Grodowski in Szene setzte. Der Stürmer dankte es ihm mit der Führung. Bitter für Münster: Der starke Bouchama musste kurz nach dem Treffer verletzt raus.

Danach ging es hin und her. Zunächst verhinderte die Latte den Hallenser Ausgleich. Auf der anderen Seite wurde Münsters vermeintliches 2:0 durch Jano ter Horst wegen Abseits zu Recht nicht gegeben. Nach 72 Minuten hat auch Luca Bazzoli nochmal die große Gelegenheit auf die Vorentscheidung, doch sein Kopfball geht knapp vorbei.

Es dürfte ihn nur kurz geärgert haben, denn auch so brachte Münster die knappe Führung über die Zeit. Als Vierter hat das Team von Trainer Sascha Hildmann, der jüngst seinen Vertrag bei den Adlerträgern verlängert hatte, weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.