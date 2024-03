Münster verlängert mit Trainer Hildmann

Unter dem etwas sperrigen Slogan "Abgestiegen. Drangeblieben. Aufgestiegen. Weitersiegen." verkündeten die Westfalen am Mittwoch (6.3.2024) die Vertragsverlängerung des 51-Jährigen um zwei Jahre, der neue Kontrakt läuft demnach bis 2026.

"Das ist eine ganz besondere Reise" , sagte Hildmann, der im Dezember 2019 in Münster anheuerte. "Wir haben so viel erreicht und dabei eine so schöne und unvergessliche Zeit erlebt. Daher bin ich umso glücklicher, dass diese Reise weitergeht."

Auch Co-Trainer Cordes bleibt dabei

Nach dem Abstieg in die Regionalliga im Corona-Jahr 2020 führte Hildmann Preußen 2023 zurück in die 3. Liga, ist dort aktuell der dienstälteste Trainer und mit seinem Team im Aufstiegsrennen. Seine Bilanz in Münster: 175 Pflichtspiele, davon 106 Siege, 37 Remis und 32 Niederlagen.

Mit Hildmann verlängerte auch Co-Trainer Louis Cordes. "Die beiden haben mit ihrem Trainerteam einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der letzten Jahre, und es ist auch ein Verdienst von ihnen, dass sich jeder im Stadion mit den Auftritten unserer Mannschaft identifizieren kann" , sagte Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer.

Quelle: sid