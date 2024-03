Die Kölner gewannen am Sonntag in Ingolstadt mit 3:1 (0:1). Für die Viktoria war es der zweite Sieg in Folge nach zuletzt drei Niederlagen am Stück. Max Dittgen brachte die Hausherren nach 14 Minuten vom Elfmeterpunkt in Führung. Patrick Koronkiewicz glich in der 60. Minute für Viktoria aus. André Becker sorgte per Doppelpack für den Sieg (67. und 76./Elfmeter). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Kölner bereits in Überzahl, weil in der 35. Minute Ingolstadts Lukas Fröde die Rote Karte sah.