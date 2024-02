Wenig später hätten die Kölner dann einen Foulelfmeter bekommen müssen, als Viktoria-Stürmer André Becker im Strafraum von Sandhausens Edvinas Girdvainis angegangen wurde (21.). Ein Pfiff von Schiedsrichter Alexander Sather blieb aus.

Sandhausen trifft, Köln schlägt zurück

In der zweiten Halbzeit gelang den Sandhäusern, die als Tabellenfünfte angereist waren, der Führungstreffer: Livan Burcu bediente Pink im Sturmzentrum, und der Stürmer schoss den Ball aus sechs Metern ins Netz (59.).

Doch die Viktoria ließ sich nicht schocken und schlug rasch zurück: Said El Mala zog in den Strafraum und spielte in die Mitte - der Ball kam zu Luca de Meester, und der 20-Jährige traf mit links zum Ausgleich (64.). De Meester stand zum ersten Mal in der Startelf der Höhenberger.

Marseiler trifft zum 2:1 für Köln

Und nur zwei Minuten drehte die Viktoria die Partie komplett zu ihren Gunsten: Nach einer Kombination mit de Meester kam Luca Marseiler im Strafraum zum Abschluss und erzielte das 2:1 (66.).

Köln-Trainer Janßen sieht die Gelbe Karte

In der Schlussphase musste die Viktoria noch zittern, aber die Kölner Abwehr hielt den Sandhäuser Angriffen stand und brachte die Führung über die Zeit. Nach dem Abpfiff sah Viktoria-Trainer Olaf Janßen noch die Gelbe Karte - Janßen hatte sich beim Schiedsrichter über die lange Nachspielzeit beschwert - vier Minuten waren angezeigt, am Ende ließ der Unparteiische jedoch sieben Minuten nachspielen.

Durch den ersten Sieg seit Anfang Februar stoppte die Viktoria ihre Niederlagen-Serie und hält Distanz zu den Abstiegsplätzen. Die Kölner, die ihre vorherigen drei Spiele in Serie verloren hatten, belegen den 14. Tabellenplatz. Für Sandhausen war es die erste Niederlage im Kalenderjahr 2024.

Viktoria muss nun nach Ingolstadt

Für Viktoria Köln geht es mit einem Auswärtsspiel in der 3. Liga weiter: Am 3. März sind die Höhenberger ab 13.30 Uhr beim FC Ingolstadt zu Gast.

Quelle: ph