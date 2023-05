Die Verler, deren Ligaerhalt bereits seit einigen Wochen feststeht, hatten seit vier Partien keinen Punkt mehr geholt. Und danach sah es auch nach 19 Minuten in Essen aus. Sandro Plechaty kam in halbrechter Position an der Strafraumkante an den Ball und schlenzte ihn unhaltbar mit links ins lange Eck zum 1:0 in die Maschen.

Kourouma vergibt aus sechs Metern

In der Folge plätscherte die Partie dahin. Essen hatte das Spiel im Griff und hätte durch Mustafa Kourouma nachlegen können, doch aus sechs Metern schoss er weit über das Tor (32.). Doch viel mehr Aufregendes bekamen die knapp 16.000 Zuschauer in Arena an der Hafenstraße bis zum Pausenpfiff nicht zu sehen.