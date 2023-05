Der BVB II hat im Stadion an der Bremer Brücke gegen den VfL Osnabrück eine Niederlage in letzter Sekunde hinnehmen müssen. Die Niedersachsen setzten sich mit 2:1 (0:0) gegen die Dortmunder durch. Justin Njinmah erzielte den Führungstreffer (48.), Ba-Muaka Simakala und Jannes Wulff trafen für den VfL in der Nachspielzeit. Damit haben die Niedersachsen den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Dortmund beendet die Saison im gesicherten Mittelfeld.

Der BVB spielte von Beginn an aus einer kompakten Defensive und suchte seine Chance gegen den VfL im schnellen Umschaltspiel. In der 8. Minute dann die erste Torchance für die Gäste. Nach einem Konter über Njinmah kam Michael Eberwein von der Strafraumgrenze frei zum Schuss, scheiterte aber an Osnabrück-Torhüter Philipp Kühn. Njinmah versuchte es drei Minuten später mit einem Schlenzer, aber wieder konnte Kühn parieren.