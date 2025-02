Lobinger und der zweite El Mala schießen Köln zum Sieg

Der späte Kölner Torschütze konnte zur zweiten Hälfte angeschlagen nicht mehr auflaufen und wurde durch Niklas May ersetzt. Der zweite Durchgang begann weniger rasant als der erste und die Torchancen ließen auf sich warten. Es dauerte bis zur 59. Minute, dann schlug der Ball aber im Aachener Tor ein. Lobinger traf im Nachschuss aus spitzem Winkel zur Kölner Führung (59.).

Die Alemannia war um den Ausgleichstreffer bemüht, wechselte mehrfach offensiv ein, tauchte aber nur noch selten vor dem Kölner Tor auf. Der eingewechselte Gianluca Gaudino setzte einen Freistoß in die Mauer (75.). Stattdessen schlug die Viktoria erneut eiskalt zu und entschied die Partie. Der eingewechselte Malek El Mala nickte eine Flanke von Sidny Lopes Cabral zum 3:1 ein (84.). Spätestens seit diesem Treffer war der unbedingte Wille der Aachener gebrochen, in diesem Spiel noch zu punkten. Stattdessen brachte die Viktoria den Heimsieg locker über die Zeit.

BVB und Verl die nächsten Gegner

Auch am kommenden Spieltag haben beide Klubs NRW-Duelle vor der Brust. Am Samstag (22.02.2025/14 Uhr) ist Borussia Dortmund II am Aachener Tivoli zu Gast und die Viktoria tritt zeitgleich beim SC Verl an.