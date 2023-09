Video starten, abbrechen mit Escape Arminia geht gegen den 1. FC Saarbrücken unter Sport. . 06:16 Min. . Verfügbar bis 29.09.2024. WDR.

Saarbrücken verpasst Arminia derben Dämpfer

Stand: 29.09.2023, 20:57 Uhr

Arminia Bielefeld kommt in der 3. Liga nicht in Tritt. Gegen Saarbrücken gingen die Ostwestfalen zwar in Führung, aber in der zweiten Halbzeit ging die Arminia unter.