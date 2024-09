Arminia druckvoll - Becker scheitert an Vollath

Der Arminia war das Selbstvertrauen zu Beginn an anzusehen. Mit hohem Pressing zwangen sie die 60er immer wieder zu frühen Ballverlusten und ließen die Gäste so nicht ins Spiel kommen. In der 15. Minute hatte dann André Becker nach einem Ballgewinn in der Münchner Hälte die große Chance zur Führung. Frei vor 60-Torwart René Vollath blieb er jedoch zweiter Sieger.

Danach änderte sich das Spiel jedoch. Die Arminia nahm das Tempo raus, 60 kam besser ins Spiel und auch zu Chancen. In der 22. Minute verpasste Patrick Hobsch den Ball vor dem Tir nur knapp. In der 31. Minute ging ein Volley von Julian Guttau nur knapp am Bielefelder Tor vorbei.

Von der Arminia kam offensiv dagegen nicht mehr viel, sodass es torlos in die Kabinen ging.