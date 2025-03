Die Rollenverteilung war vor der Partie klar. Trotz zuletzt zweier bitterer Niederlagen gegen die Bayern (1:4 im DFB-Pokal) und in Wolfsburg (0:5) hatte der Tabellenzweite aus Hessen die Favoritenrolle inne. Die SGS kam mit der Empfehlung von drei ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge nach Frankfurt.

Sindermann pariert Senß-Schuss

Und so wollten sich die Essenerinnen nicht unter Wert verkaufen und gingen mutig und bissig in die Zweikämpfe. Doch nach einer Viertelstunde erarbeitete sich die Eintracht so langsam ein Übergewicht. Einen ersten Warnschuss gab es duch Elisa Senß aus der Distanz, doch Torfrau Kim Sindermann parierte stark. Beim Nachschuss wurde Lara Prasnikar noch entscheidend gestört.