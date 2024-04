Arminia Bielefeld hofft auf weitere "goldene Punkte"

Kniat: "Jeder Punkt ist Gold wert"

Freilich, es sind nur drei Spiele in Folge, die Bielefeld nicht mehr verloren hat. Aber wenn man etwas weiter über den Tellerrand hinausblick, dann sieht man, dass der DSC in den letzten Wochen durchaus erfolgreich war: Seit Mitte Februar hat Bielefeld nur eine Partie verloren - Mitte März mit 0:1 in Mannheim. DIe Kritiker der Bielefelder werden argumentieren, dass bei diesen sieben Partien seit Februar vier Remis dabei waren.

DSC-Trainer Mitch Kniat dagegen hob vor der Partie das Positive hervor: "In dieser Phase ist jeder Punkt Gold wert und es ist entscheidend, dass man stabil spielt. In der Phase, in der wir gerade sind, sollten wir eher bei uns bleiben – und das machen wir in der letzten Zeit auch ganz gut, unabhängig davon, was der Gegner macht."

Sandhausen kann noch aufsteigen

Mit dem mühsamen Punktesammeln hat die Arminia sich immerhin einen Vorteil im Abstiegskampf verschafft. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Halleschen FC, der derzeit auf dem ersten Abstiegsrang liegt. Mit einem Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe des westfälischen Nachbarn aus Verl, könnte Bielefeld sich fast schon in Sicherheit wähnen und den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen. Bei noch zwölf zu vergebenen Zählern würde nicht mehr viel zum Klassenerhalt fehlen.

Video starten, abbrechen mit Escape Arminia und Essen trennen sich mit Unentschieden WDR. . 05:30 Min. . Verfügbar bis 14.04.2025. WDR.

Etwas dagegen haben dürfte der Gegner aus Sandhausen, der sich seinerseits noch Chancen auf den direkten Wiederaufstieg ausrechnet. "Die Mannschaft wurde zusammengestellt, um direkt wieder aufzusteigen, das haben sie auch vor der Saison so kommuniziert. Sie haben eine hohe Qualität, sind aber schwer in die Saison reingekommen. Im Endspurt der Saison haben sie wieder die klare Chance, oben anzugreifen" , sagte Kniat über den Gegner.

Belkahia fehlt verletzt