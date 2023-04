3. Liga - Duisburg mit Big Points, BVB II schlägt den Primus

In der 65. Minute schon die Entscheidung: Der kurz zuvor eingewechselte Julian Hettwer entwischte auf der linken Außenbahn seinen Gegenspielern, umkurvte auch noch den Bayreuther Keeper und schon zum 0:3 ein. Das war schon der Sieg und die Gewisheit für Duisburger Zebras: Auch in der kommenden Spielzeit wird es in der Dritten Liga für sie weitergehen. Rolf Feltscher setzte in der 75. Minute mit einem fulminanten Fernschuss und dem 4:0 den Schlusspunkt.

Erzgebirge Aue - Viktoria Köln 1:1

Viktoria Köln, das zuletzt einen starken Lauf hatte, lag auch im Erzgebirge lange auf Siegkurs. Simon Handle, der wieder in die Startelf gerückt war, traf schon nach vier Minuten nach feinem Pass von Mike Wunderlich zum 0:1.

Die Auer - trainiert vom Ex-Viktorianer Pavel Dotchev - reagierten und rannten an. Bissen sich aber an der konsequenten Viktoria-Abwehr die Zähne aus.

Der verdiente Ausgleich fiel erst in der 82. Minute, als Dimtri Nazarov einen umstrittenen Foulelfmeter (Niklas May an Nazarov) zum 1:1 verwandelte. Pech für Viktoria, dass Wunderlich in der 89. Minute mit einem Distanzschuss nur den Außenpfosten traf.

FC Ingolstadt - SC Verl 3:1

In Ingolstadt leistete sich der SC Verl, der unter der Woche mit einem 2:1 gegen den BVB II den Klassenerhalt klar gemacht hatte, eine schläfrige Anfangsphase, die von den Gastgebern eiskalt bestraft wurde. Tobias Beck (6. Foulelfmeter) und Tim Civeja (17.) brachten den FCI früh mit 2:0 in Führung. Der SCV brauchte, um sich zu sammeln, bis zum Seitenwechsel passierte aber nichts Wesentliches.

Nach der Pause aber wurde es spannend. Die Ostwestfalen verkürzten nach 70 Minuten durch Yari Otto zum 2:1, Mael Corboz hatte den Treffer vorbereitet. Verl stürmte nun, Ingolstadt konterte. Und tarf in der 82. zum spielentscheidenden 3:1, als Patrick Schmidt einen Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte.

Bor. Dortmund II - SV Elversberg 2:0

Die Überraschung des Spieltags gelang der Reserve von Borussia Dortmund. Gegen den Tabellenführer SV Elversberg fuhren die Youngster des BVB ein völlig verdienten 2:0-(1:0)-Sieg ein. Justin Njinmah hatte die Gastgeber in der 36. Minute nach Vorarbeit von Can Hayri Özkan mit 1:0 in Führung gebracht.

Der SV schaltete anschließend in den Vorwärtsgang, kam gegen die gut organisierte BVB-Abwehr aber nicht zum Ziel. Auf der anderen Seite fiel in der 61. Minute die Vorentscheidung, als Falko Michel zum 2:0 vollstreckte. Damit gelang den Schwarz-Gelben ein eminent wichtiger Dreier im andauernden Kampf gegen den Abstieg.

Quelle: red