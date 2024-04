Eisfeld bleibt Rot-Weiss Essen treu

Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, wird der 31-Jährige auch in der kommenden Saison für den Verein auflaufen und in seine vierte Saison bei RWE gehen.

" Thommy verfügt über sehr starke fußballerische Fähigkeiten, hat uns, wie zum Beispiel mit dem späten Siegtreffer im Heimspiel gegen Münster, schon einige Punkte gesichert und ist mit seiner Erfahrung auf und neben dem Platz ein sehr wertvoller Bestandteil unserer Mannschaft ", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE. " Wir sind davon überzeugt, dass wir auch in der kommenden Saison viel Freude an ihm haben werden. "