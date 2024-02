Er fügte an: "Dieses Gefühl hat sich seit Beginn unserer Zusammenarbeit mehr als bestätigt. Wie 'Dabro' in der vergangenen Saison gegen jegliche Widerstände angekämpft und in diesem Jahr unsere Mannschaft auf ein neues Level gehoben hat, nötigt mir Respekt ab. Ich bin davon überzeugt, dass der gemeinsame Weg von RWE und Christoph Dabrowski eine Erfolgsstory bleibt."

Dabrowski erklärte, Essen sei "genau das Umfeld, wo mir die Arbeit mit der Mannschaft große Freude macht" . Und er ist sicher: "Mit der Wucht der Hafenstraße im Rücken ist mit diesem Verein noch einiges möglich."

Rot-Weiss Essen fordert Dynamo Dresden heraus

In der 3. Liga hegt RWE durchaus Ambitionen, am Ende der Saison den Relegationsplatz zu belegen. Essen belegt Rang sechs (42 Zähler), musste zuletzt aber ausgerechnet gegen den Tabellendritten SSV Ulm (47) eine Pleite hinnehmen. Am Samstag (24.02.2024, 14 Uhr) muss Essen beim Aufstiegsaspiranten Dynamo Dresden antreten.

Video starten, abbrechen mit Escape 3. Liga: Ulm sammelt wichtige Punkte gegen RW Essen WDR. . 03:09 Min. . Verfügbar bis 17.02.2025. WDR.

Quelle: dpa/red