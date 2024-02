Rot-Weiss Essen - ein Highlight jagt das Nächste

Ein Statement setzte das Team bereits beim Sieg in Regensburg. Den Tabellenführer schlug RWE vor allem mit viel Kampf und Effizienz. "Das war schon sehr viel Drittliga-Fußball: kämpfen, fighten, verteidigen. Wir haben das super angenommen" , resümierte Abwehrchef Felix Götze in der WAZ. Und auch Trainer Christoph Dabrowski jubellierte: "Es fühlt sich mega an!"

RWE braucht auswärts mehr Konstanz

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Essener genau wissen, wie eng es in der Liga ist. Erst Ulm, dann der Tabellenzweite Dresden. Das ist ein schweres Programm und zwei Niederlagen würden der Aufbruchstimmung einen herben Dämpfer verpassen. Es braucht also konstant gute Leistungen - etwas, was den Essenern zuletzt etwas abging. Seit Mitte Dezember gab es keine zwei Siege am Stück. Einem Sieg an der Festung Hafenstraße folgte eine Niederlage in der Ferne.