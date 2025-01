RWE-Coach Uwe Koschinat ließ mit Stürmer Dominik Martinovic einen von drei Neuzugängen von Beginn an auflaufen. Klaus Gjasula (Erkältung) und Matti Wagner (Muskelprobleme) waren hingegen noch nicht mit dabei.

Olchowsky statt Johnen im Aachener Tor

Aachens Trainer Heiner Backhaus brachte mit den von Borussia Mönchengladbach ausgeliehenen Jan Olschowsky einen neuen Torwart anstelle von Marcel Johnen, der vor der Winterpause zehnmal das Alemannia-Tor gehütet hatte. Die anderen Wintereinkäufe Daouda Beleme, Niklas Castelle und Danilo Wiebe nahmen zunächst auf der Bank Platz.

Von Anpfiff an war vor 32.000 Zuschauern im ausverkauften Tivoli Feuer in der Partie, das vor allem von Aachener Seite entfacht wurde. Die Alemannen attackierten die Gäste früh und ließen RWE keine ruhige Sekunde im Ballbesitz.

Zwei dicke Chancen auf beiden Seiten

Luca Rumpf (Aachen) attackiert Essens Ramien Safi (l.).

Doch fast hätten die Gäste das erste Tor erzielt. Nach einem langen Schlag von Lucas Brumme hatte der verletzt liegen gebliebene Jan-Luca Rumpf das Abseits aufgehoben, so dass Ahmet Arslan nach Martinovic-Zuspiel frei vor Olchowsky stand. Mit einem tollen Reflex verhinderte der neue Mann im Alemannen-Tor den Rückstand (19.).

Drei Minuten später fast das Tor auf der Gegenseite: Bakhat hebelte mit einem Heber aus dem Mittelfeld die gesamte RWE-Abwehr aus, so dass Kevin Goden alleine auf das gegnerische Tor zulief. Doch der legte sich beim Versuch, Torwart Jakob Golz auszuspielen, den Ball zu weit vor, so dass er aus spitzem Winkel das Tor klar verfehlte.

Goden und Strujic scheitern knapp

Auch in der Folge war die Partie äußerst umkämpft und intensiv, doch die Gäste stellten sich den stürmischen Hausherren konzentriert entgegen, so dass das Hauptgeschehen zwischen den Toren stattfand. Erst in der Schlussphase wurde es für das RWE-Tor wieder gefährlich.

Die nächste Chance gehörte erneut Goden nach einer Ecke, doch dessen starker Kopfball aus sehr spitzem Winkel landete auf der Latte (39.). Auch Sasa Strujic scheiterte kurz vor der Pause aus spitzem Winkel mit einem Schuss aus halblinker Position aus zwölf Metern nur knapp. Essen wankte in dieser Phase, rettete das 0:0 aber in die Pause.

Johnen für angeschlagenen Olschowsky

Aachens Trainer Backhaus musste zur Pause wechseln. Olschowsky konnte nach einem Zusammenprall mit José-Enrique Ríos-Alonso, den es kurz vor der Pause gegeben hatte, mit einer Gehirnerschütterung nicht mehr weiterspielen, so dass Marcel Johnen wieder den Platz zwischen den Pfosten einnahm.

Scepanik kommt und legt zur Führung vor

Und nach 12 Minuten war Alemannia erneut zu einem Wechsel gezwungen. Lukas Scepanik ersetzte den angeschlagenen Florian Heister - und wie! Mit seinem ersten Ballkontakt schlug Scepanik nur kurz darauf eine Ecke von rechts direkt auf den Kopf von Anas Bakhat, der sträflich freistehend aus fünf Metern halblinker Position zum 1:0 einnickte.

Aachen drückte nun direkt auf das 2:0 und gab RWE keine Chance zum Luftholen. Nur drei Minuten nach der Führung verhinderte Torwart Golz das zweite Tor, als er einen Goden-Schuss aus zehn Metern stark parierte.

Glanztat von Golz verhindert 2:0

Doch Rot-Weiss überstand diese Phase und berappelte sich. Auch durch die Hereinnahme von Moussa Doumbouya und Kelsey Aninkorah-Meisel nach 64 Minuten (für Joseph Boyamba und Jimmy Kaparos) war RWE in der Defensive zunächst wieder gefestigter und bemühte sich um eigene Chancen.

Dennoch hätte es nach 16 Minuten 2:0 stehen müssen, als ein Aachener Konter über Gianluca Gaudino und Niklas Castelle bei dem eingewechselten Anton Heinz landete. Doch seine Direktabnahme aus elf Metern lenkte Golz überragend an den linken Pfosten und von da in die Hände des Keepers.

Erneut Castelle auf Heinz - 2:0

Doch in der 85. Minute war es dann passiert. Erneut kam das Zuspiel von Castelle auf Heinz, der sich um 1:1 gegen Ríos-Alonso durchsetzte und Golz aus elf Metern halbrechter Position keine Chance ließ.

Damit war die fünfte Auswärtsniederlage in Folge für Essen perfekt. Hochmotivierte Aachener gewannen am Ende verdient gegen bemühte Essener, die aber dem Dauerdruck der Gastgeber zu wenig entgegenzusetzen hatten und vor allem in der Offensive kaum etwas anzubieten hatten.

Aachen muss nun nach Verl, Essen gegen Hannover II

Für Alemannia Aachen geht es mit einem Auswärtsspiel weiter: Am Samstag, 25. Januar, sind die Aachener ab 14.00 Uhr beim SC Verl zu Gast. RWE empfängt einen Tag später um 13.30 Uhr Hannover 96 II im Stadion an der Hafenstraße in Essen.