Eine Stunde in Überzahl: SC Verl siegt bei 1860 München

Kozuki fliegt, Steczyk trifft

In der ersten Viertelstunde hatte Verl mehr Ballbesitz, die einzigen wirkliche Torchancen hatten aber die Hausherren durch Patrick Hobsch und Thore Jacobsen, deren Schüsse im Strafraum geblockt wurden (15.). Danach waren die Spielanteile ausgeglichen, vor den Toren passierte jedoch weiterhin wenig. In der 31. Minute sah Münchens Kozuki wegen groben Foulspiels an Yari Otto die Rote Karte.

Mit einem Mann mehr übernahm Verl wieder die Spielkontrolle, brauchte aber bis zur 43. Minute, um zum ersten Mal an diesem Nachmittag wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Das reichte aber, um in Führung zu gegen. Ein Schuss von Lars Lokotsch wurde von Torhüter Marco Hille zu einer Bogenlampe abgefälscht und Steczyk musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Torlinie schieben.

Lokotsch und Stark mit der Entscheidung

Nach der Pause bestimmte Verl in Überzahl weiter das Spiel und verteidigte die Führung, ohne auf ein zweites Tor zu drängen. Eine halbe Stunde lang passierte deshalb nur wenig in den beiden Strafräumen, bis Verl die Partie entschied. Auf Vorlage von Berkan Taz spitzelte zunächst Lokotsch den Ball aus kurzer Distanz an Hille vorbei und zum 2:0 ins Tor (76.). Keine zwei Minuten später legte Julian Stark aus ähnlicher Position das 3:0 nach (78.).

Die Hausherren waren spätestens nach dem Verler Doppelschlag von der Rolle und fingen sich durch Kwadwos Eigentor noch einen vierten Gegentreffer (86.).