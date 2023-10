Frühe Chance für Marseiler

Im Sportpark Höhenberg hatte Marseiler schon nach knapp 90 Sekunden die Kölner Führung auf dem Fuß. Nach einem Abwehrfehler der Gäste lief er alleine auf das Tor zu, scheiterte aber an 1860-Schlussmann David Richter (2.). Wenig später hatte 1860 eine Halbchance und das war es dann für lange Zeit.

Mit viel Kampf und hoher Intensität hielten sich die Teams vor allem gegenseitig vom Tor fern. Kurz vor der Pause ging es dann auf einmal hoch her. Zunächst verwandelte Marseiler einen Handelfmeter zum 1:0. Doch wenig später war Schröter zur Stelle und markierte das 1:1.

Viktoria fehlt lange der letzte Punch

Die Viktoria kam dann besser aus der Pause. David Philipp und Christoph Greger (54.) hatten eine Doppelchance. Das Kölner Spiel wirkte zunächst griffiger. Aber danach ging wieder lange Richtung Tor nicht viel.

Die Gäste halfen dann unfreiwillig mit. Zunächst sah Leroy Kwadwo (83.) nach einem harten Foul im Mittelfeld die Rote Karte. Und wenig später musste auch 1860-Torschütze Schröter (83.) mit Gelb-Rot vom Platz, weil er sich zu sehr über einen nicht gegebenen Elfmeter nach einem Zweikampf im Kölner Strafraum aufregte.

Schultz mit dem glücklichen Schlusspunkt

Mit zwei Mann mehr auf dem Feld nahm Viktoria noch einmal Fahrt auf und nutzte dann den zur Verfügung stehenden Raum ganz spät noch: Fritz verlängerte einen langen Ball von May weiter in die Mitte, wo Schultz unbedrängt aus sechs Metern zum Siegtreffer einköpfen konnte.

Für die Viktoria steht nun der große Auftritt im DFB-Pokal auf dem Programm. Dort empfangen die Kölner am kommenden Mittwoch den Bundesligisten Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr). In der Liga geht es am darauffolgenden Sonntag mit dem Gastspiel beim Halleschen FC weiter (19.30 Uhr).