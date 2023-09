Wie der MSV Duisburg "kurzfristig" den Erfolg zurückholen will

Die Alarmglocken schrillen wieder in Meiderich. Wobei sie in den letzten Spielzeiten des Ruhrpottklubs eigentlich nie aufgehört haben zu schrillen. Es ist weit über drei Jahre her, dass der MSV Duisburg in der 3. Liga einen einstelligen Tabellenplatz belegt hat – das gelang nur in der ersten Saison (19/20, Platz fünf) nach dem Abstieg aus der Zweitklassigkeit. Drei Punkte fehlten damals zum Wiederaufstieg.

Ein Szenario, das aktuell nur noch in den kühnsten Duisburger Träumen auftauchen dürfte. Denn aktuell fehlen den darbenden "Zebras" nach dem verpatzten Saisonstart unter Ex-Trainer Torsten Ziegner deutlich mehr als drei Punkte zur Spitze der Liga. Die noch sieglosen Duisburger bilden mit nur drei Zählern das Tabellenschlusslicht.