Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, wurde der 27-jährige Abwehrspieler vom DFB-Sportgericht wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Partien belegt. Er hatte in der 26. Minute des Spiels bei Preußen Münster am 23. Februar die Rote Karte gesehen. Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.