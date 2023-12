3. Liga: Essens Spiel in München abgesagt

Stadion wegen Schnee und Eis gesperrt

Der Rasen im Grünwalder Stadion sei mittlerweile nach Einsatz der Rasenheizung zwar wieder grün, hieß es in einer Mitteilung der Sechziger. Doch aufgrund der verschneiten und unter dem Schnee vereisten Ränge in West- und Ostkurve sowie der verschneiten Zuwege wurde das Stadion von der Stadt München gesperrt. Die Sicherheit der Besucher konnte "nicht ausreichend gewährleistet werden", hieß es.

Davon überzeugte sich am Mittwoch auch die Platzkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die der Absetzung der Partie zustimmte - auch im Sinne der Planungssicherheit für alle Beteiligten. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Am vergangenen Samstag war wegen des Wintereinbruchs bereits die Bundesliga-Begegnung des FC Bayern mit Union Berlin ausgefallen. Das Spiel wird am 24. Januar nachgeholt.

Quelle: sid