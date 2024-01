Gegen den HFC soll sich das ändern. " Jedem in der Kabine ", verdeutlichte Boris Schommers in der Pressekonferenz vor dem Spiel, " ist bewusst, in welcher Situation wir sind. " Der Coach hatte nach dem 1860-Spiel moniert, sein Team hätte teilweise nicht drittligareif verteidigt und hielt sich mit Kritik an seiner Mannschaft nicht zurück.

Trainer Schommers ist guter Hoffnung

Vor der Winterpause hatte der MSV in den letzten fünf Spielen nur einmal verloren, hatte gegen Lübeck (1:0) und Freiburg (4:2) nicht nur wichtige Zähler eingefahren sondern zudem in diesem Partien überzeugt. Auch in den Testspielen in der Wintervorbereitung schien das Team auf einem guten Weg. Nun der Rückschlag.

Duisburg-Trainer Boris Schommers an der Seitenlinie