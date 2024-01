MSV Duisburg - Ginczek nährt die Hoffnungen der Zebras

Jede Menge Erfahrung für den Abstiegskampf

Ginczek bringt eine Menge Erfahrung mit in den Duisburger Abstiegskampf. 120 Bundesligaspiele für Wolfsburg, Stuttgart und Nürnberg hat Ginczek auf dem "Buckel". Gemeinsam mit dem ebenso erfahrenen Sturmkollegen Alexander Esswein soll das dazu führen, dass die Meidericher dem befürchteten Fall in Liga vier noch entgehen.

Neu im Team ist auch Ahmet Engin. Der Stürmer wurde aus der ersten griechischen Liga vom NFC Volos geholt. Der In Moers geborene 27-Jährige begann seine Profizeit einst beim MSV und kehrte nun zurück. "Der MSV ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich will helfen, den Klassenerhalt zu schaffen" , so Engin.

Bei 1860 München zum Wiedereinstieg

Vier Punkte Rückstand haben die Zebras vor dem Wiederbeginn der Liga auf einen rettenden Platz. Das 4:2 im letzten Spiel vor der kurzen Winterpause gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg hat dabei viel Mut gemacht. Am Samstag (20.01.2024) bei 1860 München soll nach Möglichkeit der nächste Schritt in Richtung Rettung folgen.

Mai zurück in die Innenverteidigung?

Stichwort Erfahrung: Auch auf Sebastian Mai hoffen die Duisburger dann wieder. Der Teamkapitän hatte sich um die Weihnachtsfeiertage einen Virus eingefangen, hatte Training und Testspiele im neuen Jahr daher gänzlich verpasst. Nun ist er wieder im Teamtraining, am Samstag könnte er in der Innenverteidigung auflaufen.

Wieder fit ist auch Marvin Knoll stand nach auskuriertem Muskelfaserriss am Dienstag wieder auf dem Platz und könnte in München eine Einwechsel-Option werden.

Quelle: oja