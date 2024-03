Nach der Kopfverletzung von Felix Götze stellte RWE-Coach Christoph Dabrowski nach dem 2:2 bei Dynamo Dresden nur auf einer Position um: José-Enrique Ríos-Alonso spielte für Götze.

Rot für Berlinski nach grobem Foul

Nennenswerte Torraum-Szenen gab es in den ersten 20 Minuten nicht, die erste hatte es aber in sich. Bei einem langen Ball Hachings in den Essener Strafraum ging Essens Angreifer Ron Berlinski mit gestrecktem Bein in Kopfhöhe in den Zweikampf und traf Hachings Raphael Schifferl. Berlinski (21.) sah dafür die Rote Karte und es gab Elfmeter für die Gäste. Diesen verwandelte Patrick Hobsch (23.) sicher unten links zur Führung.

Essen benötigte einige Minuten, um sich wieder zu fangen, nahm dann aber das Heft in die Hand. Nach erfolgreichem Pressing eroberte Cedric Harenbrock (32.) den Ball kurz vor dem Hachinger Strafraum und lupfte ihn knapp über die Latte. Trotz Unterzahl blieb RWE am Drücker und kam zum Ausgleich. Ein langer Ball von Torben Müsel kam zu Marvin Obuz (38.), der sich rechts im Strafraum gegen den unglücklich verteidigenden Youngster Nils Ortel durchsetzte und aus spitzem Winkel ins lange Eck traf.

Unterhaching geht wieder in Führung

Kurz darauf hämmerte Essens Müsel (41.) den Ball aus elf Metern an die Latte, sein Nachschuss wurde zur Ecke abgefälscht. Mitten in die Drangphase Essens fiel der Führungstreffer für Unterhaching. Maurice Krattenmacher wurde zunächst von Essens Mustafa Kourouma im Strafraum gestoppt, doch Aaron Keller (45.+2) versenkte den Nachschuss aus sechs Metern in der langen Ecke.

Auch nach der Pause blieb RWE zunächst das spielbestimmende Team und kam immer wieder vor das Gästetor - wirklich zwingende Chancen gab es allerdings keine. Stattdessen schlug Unterhaching erneut zu. Nach einem Pass von Sebastian Maier auf Krattenmacher (61.) setzte sich dieser gegen zwei Gegenspieler durch und traf aus zehn Metern unten rechts ins Eck.

Der dritte Gegentreffer zeigte Wirkung bei Essen. RWE gab nicht auf und suchte immer wieder den Weg nach vorne, doch die Gäste hatten das Spiel nun unter Kontrolle und ließen kaum noch etwas zu.

Essen nun gegen Uerdingen

Für Essen geht es am Mittwoch (19 Uhr) im Viertelfinale des Niederrheinpokals mit einem Spiel beim KFC Uerdingen weiter, ehe RWE am Sonntag (16.30 Uhr) darauf beim SC Verl gastiert. Unterhaching empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) den MSV Duisburg.