Essens Götze "geschockt" nach Eklat in Dresden

"In jedem Trikot steckt ein Mensch"

"Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fußball nicht das, was er ist ", schrieb Felix Götze: "Bitte bleibt so voller Emotionen und mit diesem Feuer dabei. ABER, bei allen Emotionen, dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden." Der 26-Jährige schloss seinen Post mit einer eindringlichen Botschaft: "In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch!"

Quelle: sid/dpa