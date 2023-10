Bär trifft das leere Tor nicht

Nach nur fünf Minuten hätte die Viktoria eigentlich in Rückstand geraten müssen. Aues Marvin Stefaniak konnte von der rechten Seite unbedrängt an den Fünfemeteraum flanken. Viktoria-Torhüter Kevin Rauhut kam zwar mit den Händen an den Ball, legte ihn aber unfreiwillig direkt vor die Füße von Marcel Bär. Aber statt den Ball einfach ins leere Tor zu schieben, schoss Bär die Kugel aus fünf Metern über das Tor.

In der 21. Minute hatte die Viktoria dann wieder Glück, als Borys Tashchy als elf Metern nur die Latte traf.

Die Kölner selbst taten sich offensiv schwer und kamen erst in Minute 37 zu ihrer ersten echten Chance. Patrick Koronkiewicz spielte den Ball in den lauf von Donny Bogićević, der aus halbrechter Position über das Tor schoss. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam die Viktoria noch zwei Mal gefährlich in den Auer Strafraum, aber weder Jeremias Lorch, noch Bogićević brachten Aues Torwart Martin Männel in Bedrängnis.