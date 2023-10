Kurz nach der Pause belohnte sich die Arminia dann für ihre bisherige Überlegenheit. Kapitän Fabian Klos sicherte den Ball im Strafraum und legte quer auf Boujellab. Der Marokkaner ließ seinen Gegenspieler mit einem Haken aussteigen und schob aus fünf Metern ins lange Eck ein (51.). Vier Minuten später hätte Boujellab fast den Doppelpack geschnürt, traf mit seinem Kopfball nach einer Ecke aber nur die Latte.

Oppie trifft wuchtig unter die Latte

Die Latte traf in der 57. Minute auch Oppie, allerdings sprang der Ball von da ins Tor. Waldhof-Torwart Bartels werte eine Flanke von der rechten Seite in die Mitte ab, direkt vor die Füße von Oppie. Der Bielefelder hatte viel Zeit und hämmerte den Ball aus 14 Metern zur Bielefelder Führung ins Tor.

Video starten, abbrechen mit Escape Bielefelds Trainer Kniat - "Von der ersten Minute das Spiel dominiert" Sport. . 01:12 Min. . Verfügbar bis 14.10.2024. WDR.

Vom Waldhof kam in der zweiten Halbzeit offensiv kaum noch etwas. Stattdessen arbeitete auch Oppie an einem Doppelpack, sein Distanzschuss rauschte in der 71. Minute aber knapp über das Tor.

Den Deckel drauf machte dann in der 76. Minute der erst kurz zuvor eingewechselte Manuel Wintzheimer. Zunächst setzte sich Merveille Biankadi auf der rechten Seite durch und flankte scharf an den Fünfmeterraum. Wintzheimer musste nur noch einschieben.

Arminia in Duisburg gefordert

Für die Arminia geht es am 12. Spieltag am kommenden Samstag (16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg weiter. Waldhof Mannheim empfängt bereits am Freitag (19 Uhr die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.

Video starten, abbrechen mit Escape Mannheims Trainer Rehm - "Ein Tick zu wenig in beide Richtungen" Sport. . 01:27 Min. . Verfügbar bis 14.10.2024. WDR.

Quelle: lt