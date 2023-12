Feldvorteile für Dresden

Nach einem ausgeglichenen Start mit einer guten Chance für Bielefeld durch einen Aufbaufehler von Dynamo-Torwart Stefan Drljaca (12.) übernahmen die Gäste aus Dresden Stück für Stück das Kommando. Lars Brüning (19.) köpfte einen Eckball knapp vorbei. Gegen einen abgefälschten Schuss von Claudio Kammerknecht (25.) rettete Arminia-Schlussmann Jonas Kersken stark.

Video starten, abbrechen mit Escape Dresden siegt knapp in Bielefeld WDR. . 05:48 Min. . Verfügbar bis 20.12.2024. WDR Online.

Der Tabellenzweite aus Dresden wurde sicherer und verlagerte das Spiel in die Hälfte der Gastgeber. Bielefeld versuchte, aus dem Umschaltspiel zu kommen. Aber dafür fehlte den Gastgebern die Präzision. Allerdings hielt auch die Bielefelder Defensive und so ging es torlos in die Pause.

Bielefeld-Torwart Kersken im Brennpunkt

Auch in Halbzeit zwei erwischten die Ostwestfalen vor 22.000 Zuschauern auf der Alm Richtung gegnerisches Tor den besseren Start. Eine Shipnoski-Flanke (51.) fand keinen Abnehmer und den Versuch von Manuel Wintzheimer (55.) aus knapp 20 Metern parierte Drljaca. Wenig später konnte die Dynamo-Abwehr Nicklas Shipnoski (60.) nach feinem Pass von Fabian Klos gerade noch stoppen.

Dresden meldete sich auch wieder zurück. Kersken musste in höchster Not gegen Jakob Lemmer (55.) klären und auch bei einem strammen Linksschuss von Christopher Lannert (68.) war Arminias Keeper zur Stelle. Insgesamt machte Bielefeld den besseren Eindruck, aber dann schlug Dresden zu. Eine Flanke von rechts fand perfekt Hauptmann im Fünfmeterraum, der zum 0:1 unten rechts einköpfte.

In einer hektischen und kämpferischen Schlussphase versuchten die Gastgeber noch alles, um einen Punkt zu retten. Aber es blieb bei der siebten Saison-Niederlage.

Derby zum Start ins neue Jahr

Bielefeld geht nach einem wackeligen Saisonstart mit 25 Punkten auf Platz 14 aus dem Jahr. Der Aufstiegsrelegationsplatz (8 Punkte) ist für das Team von Trainer Michel Kniat fast genauso weit entfernt wie die Abstiegsplätze (7 Punkte). Nach der Winterpause geht es für die Arminia am 21. Januar 2024 (13.30 Uhr) mit dem Derby bei Preußen Münster weiter.