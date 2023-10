Lino Tempelmann ist gesperrt

In der Liga sind sich die beiden Teams in dieser Saison bereits begegnet. Ende September gewannen die Hamburger zu Hause 3:1. Und auch am Dienstag ist Schalke zu Gast am Millerntor. Karel Geraerts hat dennoch vollstes Vertrauen in seine Mannschaft: "Wenn wir alles abrufen, was in uns steckt, dann haben wir eine Chance. Ich glaube an die Mannschaft."

Mit Lino Tempelmann muss der 41-Jährige am Dienstag allerdings auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Tempelmann war nicht nur aufgrund seines Treffers am Samstag gegen Hannover einer der besten Akteure auf dem Platz. Aufgrund einer Gelb-Roten Karte in der ersten Runde des DFB-Pokals (3:1 gegen Eintracht Braunschweig) reist der 24-Jährige nicht mit in die Hansestadt.

Zuletzt zweimal Pokal-Aus in Runde Zwei

"Das ist schade für uns, da Lino zuletzt gut drauf war. Aber ich habe bereits einige Ideen im Kopf, wie wir seinen Ausfall kompensieren können", sagt Geraerts.

Der Einzug ins Pokal-Achtelfinale wäre für S04 nicht nur ein finanzieller Segen. Auch für den Kampf im Tabellenkeller würde ein zweiter Sieg in Folge neuen Auftrieb geben. In den beiden vergangenen Jahren war für S04 jeweils in der zweiten Runde Schluss.