Mehr als 10.000 Gladbach-Fans in Osnabrück

Genau das wird gegen den Oberligisten aus Niedersachsen, der für das Pokalspiel in das Stadion des VfL Osnabrück an der Bremer Brücke ausweicht und als klarer Außenseiter in die Partie geht, wahrscheinlich auch nötig sein. " Es muss uns gelingen, mit und ohne Ball eine hohe Intensität an den Tag zu legen und so Fehler beim Gegner zu provozieren ", so Seoane. Unterstützt wird sein Team in Osnabrück von über 10.000 Gladbacher Fans.