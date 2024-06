VfL Bochum

Für einen DFB -Pokalsieg hat es beim VfL Bochum bisher nicht gereicht, auch wenn die Fans ihn sich sehnlich wünschen. Im Sommer steht an der Castroper Straße ein großer Umbruch an: Nachdem der VfL in der Relegation gerade so den Erstliga-Klassenerhalt gesichert hat, verlassen zehn Spieler den Verein. Zudem startet ein neuer Trainer an der Castroper Straße. Bis zur ersten Pokalrunde sollte die Mannschaft einigermaßen gefestigt sein, damit es nicht wie in der Vorsaion ein Erstrunden-Aus gibt.

Größter Erfolg im DFB -Pokal: zweimaliger Vizepokalsieger, zuletzt 1988 (0:1 im Finale gegen Eintracht Frankfurt)

Letzte Saison: Aus in der 1. Runde (3:6 n. E. bei Arminia Bielefeld)