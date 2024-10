BVB in der Krise - Sahin trotz Rückendeckung unter Druck

Beim 2:5 gegen Real Madrid in der Champions League wurde der dreifache Torschütze Vinicius Junior zum BVB-Alptraum. In Augsburg war es der weit weniger bekannte Alexis Claude-Maurice. Der 26 Jahre alte Franzose konnte Dortmunds Torwart Gregor Kobel gleich zweimal mit Distanzschüssen überwinden (26./50.).

Kein Kampf, kein Aufbäumen

Eine Reaktion auf den Rückstand blieb aus. Kein Kampf, kein Aufbäumen - die Leistung der Sahin-Elf war einmal mehr mangelhaft. Nur in ganz wenigen lichten Momenten blitzte die größere individuelle Klasse im Vergleich zum Gegner auf.

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Coach Sahin - "Es ist bei uns gerade verkopft" WDR. . 00:41 Min. . Verfügbar bis 26.10.2025. WDR.

Die bittere Realität: In vier Auswärtsspielen sammelte Dortmund nur einen mageren Punkt. Das prominent besetzte BVB-Team ist unter dem unerfahrenen Chefcoach national kein Meisterschaftsanwärter. Vielmehr versinkt es mehr und mehr im Mittelmaß.

Dennoch steht der Verein zumindest öffentlich noch hinter Sahin. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte, sein Vertrauen in den Trainer sei " unerschüttert ". Und auch BVB-Profi Julian Brandt hat nach eigener Aussage keinerlei Zweifel an Sahins Arbeit: " Ich vertraue dem Trainer hundertprozentig. " Den einmal mehr enttäuschenden Auftritt des BVB konnte aber auch er nicht erklären: " Es gibt so viele Warum- und Wieso-Fragen, ich kann sie nicht beantworten ", sagte Brandt.

Gegen RB muss Dortmund liefern