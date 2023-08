"Wir haben große Lust, wieder Titel nach Dortmund zu holen. Und ehrlich gesagt, ist der Pokal der kürzeste Weg" , sagte Terzic auf der Pressekonferenz am Donnerstag: " Wir haben häufig erlebt, wie toll ein DFB-Pokalfinale sein kann. Und wie toll es sein kann, den Pokal in die Luft zu heben. Davor steht aber ein langer Weg. Und dazu gehört es, von Anfang an da zu sein."