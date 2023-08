Jermaine Nischalke - nach sechs Minuten schon Fanliebling beim BVB

Marketing-Chef Carsten Cramer widerspricht aber der Vermutung, dass die Verpflichtung des gebürtigen Berliners ein PR-Gag sei. " Es ist eine ausschließlich sportliche Entscheidung der U23. Trotzdem habe natürlich auch ich gemerkt, dass der Junge die Menschen in Dortmund zu interessieren scheint ", sagte Cramer der "Bild"-Zeitung. Für Nürnberg erzielte er in der vergangenen Saison immerhin 18 Tore in 30 Spielen.

Jetzt will der 20-Jährige auch in Dortmund für sportliche Schlagzeilen sorgen. Wenn das gelingt, ist es gut möglich, dass sich die Fans noch lange an Nischalke erfreuen können. Die Borussia besitzt für den Stürmer eine Kaufoption.