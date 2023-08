Einwechselspieler Robin Hack fand Gefallen an der Torquote. " Die Stürmer, die gespielt haben, haben getroffen, die beiden Spieler, die eingewechselt wurden haben getroffen. So kann es weitergehen ", sagte der Neuzugang von Arminia Bielefeld. Am besten schon am kommenden Samstag zum Saisonauftakt beim FC Augsburg (15.30 Uhr).

Quelle: dpa/nwf/ros