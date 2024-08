Alemannia Aachen - mit Fans und Selbstvertrauen gegen Kiel

Die Stimmung am Tivoli in Aachen könnte dieser Tage kaum besser sein. Nach dem Auftaktsieg gegen Rot-Weiss Essen holte die Alemannia im zweiten Drittliga-Spiel nach dem Aufstieg zumindest ein Remis gegen den SC Verl heraus - trotz 80 Minuten in Unterzahl. Am Samstag (17.08.2024) gastiert ein anderer Aufsteiger im DFB-Pokal im Westen Deutschlands: Holstein Kiel.