Luuk de Jong hätte die Dortmunder Party noch zerstören können. Der Mittelstürmer der PSV Eindhoven stand am Mittwochabend in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem Doppelpass mit seinem Kollegen Teze ganz frei vor dem BVB-Tor, drosch die Kugel aber über den Kasten.

Während die Niederländer ob der vergebenen Großchance zu Boden sanken, konterten die Dortmunder. Und Marco Reus erzielte im Gegenzug das 2:0 - der BVB stand im Viertelfinale der Champions League. PSV war raus. So eng liegen die Dinge in der Königsklasse des europäischen Klubfußballs manchmal zusammen.

"Beste 30 Minuten der Saison"