BVB: Trainer Terzic gibt sich vor Newcastle-Spiel kämpferisch

Zum anderen hatte Terzic alle Hände voll zu tun, um nach diesem unerfreulichen Erlebnis wieder die Spur zu kommen. Intensive Videostudien, Einzelgespräche, Teamkritik standen seit Samstagabend auf dem Terminkalender des Fußballlehrers. "Wir waren alle nicht zufrieden, haben darüber gesprochen. Wir sind sehr ehrlich miteinander umgegangen, um dann einen Haken dahinter zu setzen" , sagte Terzic. Seine Botschaft: Wir wollen ab jetzt nicht mehr an dieses Fiasko denken.

Terzic zur Bayern-Pleite - "Sind sehr offen und ehrlich miteinander umgegangen" WDR. . 01:44 Min. . Verfügbar bis 06.11.2024. WDR.

Wenig überzeugende Spiele

Die Zeit drängt schließlich. Denn es steht bereits das nächste anspruchsvolle Spiel bevor. Am Dienstagabend (18.45 Uhr, Live hören und im Liveticker) kommt das englische Topteam Newcastle United ins Dortmunder Stadion. Mit einem Sieg am vierten Spieltag der Gruppe F könnte der BVB einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale in der Champions League machen. Eine neuerliche Niederlage würde dagegen alles noch schlimmer machen. Das Bayern-Spiel dürfe laut deshalb keine Rolle mehr spielen - um die Konzentration aller Beteiligten zu fokussieren.

"Wir können auf diesem Niveau mit Topleistungen bestehen", sagte Terzic und verwies auf das Hinspiel. Auf der britischen Insel hatte sein Team vor zwei Wochen nach einer starken Leistung mit 1:0 gewonnen. Es war das bisher wohl qualitativ beste Dortmunder Spiel in der laufenden Spielzeit. Allerdings ist die Zahl der insgesamt überzeugenden Pflichtspiele seit Saisonbeginn eher überschaubar.

Optimismus als Hoffnung

Um genau zu sein: Gerade einmal in 60 Minuten in Newcastle hat der BVB bislang unter Beweis gestellt, dass er auf hohem Niveau auf Augenhöhe agieren kann. Zuvor gegen Paris St. Germain in der europäischen Königsklasse und nun gegen die Bayern gab es insgesamt 0:6 Tore. Und auch in der heimischen Liga waren die Darbietungen nur äußerst selten dauerhaft überzeugend.

" Alle sind seit der letzten Saison viel erwachsener geworden, mit solchen Sachen umzugehen. Morgen haben wir die Chance, das zu zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir besser auftreten werden" , sagte BVB-Mittelfeldspieler Salih Özcan, der noch zwei Tage zuvor an der Niederlage gegen den FC Bayern unmittelbar beteiligt war.

Dortmunds Öczan - "Alle viel erwachsener geworden mit solchen Sachne umzugehen" WDR. . 00:28 Min. . Verfügbar bis 06.11.2024. WDR.