Fragiler BVB will sich gegen Sporting Stabilität zurückholen

"Ich bin extrem zuversichtlich" , sagte immerhin Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Selbst angesichts des überzeugenden Siegs aus dem Hinspiel aber "müssen wir gewarnt sein. Es darf nichts passieren, kein schnelles Gegentor." Denn dann könnte die unsichere BVB-Mannschaft wieder ins Rotieren kommen.

Ausscheiden wäre historisch

Nie in der Geschichte der Königsklasse oder des alten Europapokals der Landesmeister, selbst nie in der Europa League, dem UEFA-Cup oder dem Europapokal der Pokalsieger ist eine Mannschaft in der K.o.-Runde nach einem Drei-Tore-Auswärtssieg noch ausgeschieden.