Trikot-"Klau" nach BVB-Spiel - Rollstuhlfahrer klärt Situation auf

Das Stadion versank in Ekstase - doch inmitten des Jubels über den Einzug von Borussia Dortmund ins Champions-League-Halbfinale hat ein hinterhältiger Trikot-Klau in den Sozialen Medien erheblichen Ärger ausgelöst. Doch die Aufregung war umsonst, wie sich am MIttwoch herausstellte.