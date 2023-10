Der FC unterlag am Samstag im Weserstadion 0:3 (0:1) und kassierte im vierten Saisonspiel die zweite Niederlage. In der Tabelle zog Werder an Köln vorbei und steht nun auf Platz 4, die punktgleichen Kölnerinnen belegen Rang 5. Celina Degen (32./Eigentor), Lina Hausicke (83.) und Melina Kunkel (90.+3) sorgten für die Tore.

Die Werder-Frauen stellten mit vor 21.508 Zuschauern bei ihrem zweiten Auftritt in der großen Arena einen Klubrekord auf. Im November vergangenen Jahres hatten die Bremerinnen vor 20.417 Fans 1:2 gegen den SC Freiburg verloren.