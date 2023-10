Trainer erwarten intensives Spiel

Beide Seiten erwarten ein Duell auf Augenhöhe mit besonderer Intensität. " Es ist Derby-Time. Das heißt, es wird eklig und dreckig, wie es halt sein muss. In so einem Spiel ist von Anfang an Feuer drin ", sagte Gerstner. " Das gilt es in die richtige Kanäle zu lenken. Das heißt nicht, dass ich Überhärte sehen will und es wird auch nicht mehr geben als in anderen Spielen. Aber Derbycharakter ist einfach anders. "