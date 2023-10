Und nur eine Minute später, mitten in die Drangphase der TSG, schlug die Werkself zu. Hoffenheims Michaela Specht klärte eine Hereingabe von Synne Hansen in die Mitte, genau vor die Füße von Vilhjálmsdóttir. Die Isländerin zog aus 20 Metern ab, Tufeković war noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (34.).

Hoffenheim drückt, Leverkusen trifft

Zur zweiten Halbzeit musste Vilhjálmsdóttir angeschlagen vom Feld. Ohne die Leverkusener Schlüsselspielerin auf dem Feld übernahm die TSG das Kommando und drückte auf den Ausgleich.

Und wie schon in der ersten Halbzeit schlugen die Bayer-Frauen auch in Halbzeit zwei mitten in einer Hoffenheimer Drangphase zu. Kögel setzte sich zentral vor dem Tor durch, ihr erster Schussversuch wurde noch geblockt, den zweiten platzierte sie dann aber unhaltbar im rechten unteren Eck (62.).

Acht Minuten später hatte Bayer die große Chance auf das 3:0. Lilla Turányi kam nach einer Ecke im Strafraum zu Fall, Schiedsrichterin Miriam Schwermer zeigte auf den Punkt. Nikola Karczewska scheiterte jedoch an Tufeković im TSG-Tor (70.).

Hoffenheim gleicht innerhalb von vier Minuten aus

Und das sollte sich rächen. Nur vier Minuten nach dem Strafstoß kam die TSG zum Ausgleich. Alber zog aus der Distanz ab, wurde während des Schusses aber auch von Sofie Zdebel abgeräumt. So bekam der Ball eine eigenwillige Flugkurve und landete letztendlich im Tor (74.).

Bayer war nach dem Gegentreffer sichtlich von der Rolle - und fing sich nnur vier Minuten später den Ausgleich. Mit nur einer Körpertäuschung ließ Memeti gleich zwei Gegenspielerinnen stehen, lief allein auf das Tor zu und traf mit einem satten Schuss ins kurze Eck.

TSG drückt auf den Siegtreffer

Hoffenheim wollte noch mehr und drückte in der Schlussphase auf den Siegtreffer. Bayer fand offensiv nicht mehr statt, hielt aber auch in der Defensive dicht und rettete so immerhin einen Punkt.

Weiter geht es für die Werkself am kommenden Sonntag (15.10.2023, 18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Die TSG Hoffenheim reist bereits am Freitag (18.30 Uhr) zum 1. FC Nürnberg.

Quelle: lt