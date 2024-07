Am Sonntag (28.07.2024) erkämpften sich die Dürener im Karl-Knipprath-Stadion der Nachbargemeinde Jülich ein 1:1 (1:0). Am 31. Geburtstag von Stürmer Harry Kane hatte der FC Bayern München, der ohne die EM-Spieler wie Manuel Neuer, Jamal Musiala oder Joao Palhinha antrat, im zweiten Testspiel unter Neu-Trainer Vincent Kompany damit nichts zu feiern.

Garcia erzielt umjubelte Führung gegen Bayern

An die 9.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie der West-Regionalligist den deutschen Rekordmeister beinahe schon früh überrumpelt hätte. Firat Alpsoy sprintete schon nach knapp 40 Sekunden infolge eines Bayern-Ballverlustes aufs Tor zu - doch Minjae Kim klärte noch in höchster Not.

Danach hatte standesgemäß München die besseren Chancen, wirkte aber gegen die Dürener, die bereits am Samstag beim Regionalliga-Start im Einsatz waren, durchaus müde. Der FCD verteidigte diszipliniert und mit Mann und Maus, fuhr dabei immer wieder mutige Angriffe aus der eigenen Hälfte heraus.

Und das wurde noch vor der Halbzeitpause tatsächlich belohnt. Düren presste im gegnerischen Strafraum, Josip Stanisic entschied sich für einen riskanten Rückpass zu Torwart Sven Ulreich, dem dann auch noch der Ball versprang - Rafael Garcia (40.) war zur Stelle und schob ein.

Der 18-jährige Nestory Irankunda (69.) verhinderte in Jülich dann mit seinem Tor aber noch die erste Bayern-Niederlage unter Kompany. Düren-Torwart Jan Strauch parierte noch Adam Aznous strammen Schuss aus etwa 18 Metern, Irankunda staubte dann aber ab.

Bayerns Ito verletzt, Gnabry und Pavlovic mit Comeback

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte vor dem Anpfiff noch lobend von einer "sehr positiven Grundstimmung und einer tollen Energie in der Mannschaft" gesprochen. Offensiv blieb dann auf dem holprigen Rasen vieles Stückwerk. Und hinten gab es Nachlässigkeiten.

Ärgerlich für den Trainer des FCB war auch, dass sich der vom VfB Stuttgart verpflichtete Neuzugang Hiroki Ito am rechten Fuß verletzte und früh ausgewechselt werden musste (20.). Positiv war, dass die Nationalspieler Serge Gnabry und Aleksandar Pavlovic in der zweiten Hälfte einige Comeback-Minuten sammelten.

Bayern München hat Versprechen an Düren eingelöst

Das Testspiel war die Einlösung eines Versprechens des FC Bayern an die Dürener, ein Pflichtspiel mit Zuschauerinnen und Zuschauern nachzuholen.

Denn im Oktober 2020 hatte Düren als Mittelrheinpokalsieger den damals amtierenden Champions-League-Sieger als DFB-Pokal-Gegner zugelost bekommen. Düren verzichtete damals auf das Heimrecht. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Fans aber auch in München draußen bleiben. Die Bayern gewannen 3:0.