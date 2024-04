Rot-Weiß Oberhausen - Anleihe sichert Zukunft, Trainerfrage offen

Guter Rat ist bekanntermaßen teuer. Doch weil für Fußballvereine in den unteren Ligen ohne große TV-Gelder so ziemlich alles (zu) teuer ist, muss etwa der SC Rot-Weiß Oberhausen seit vielen Jahren eigene Ideen entwickeln, wie der Spielbetrieb des Traditionsklubs in der Regionalliga West - und das mit sportlichen Ambitionen - dauerhaft zu stemmen ist. Eine der kreativeren Maßnahmen: die "Kleeblatt"-Anleihe.

Sie wurde im Februar 2024 aufgesetzt - zu einem Zinssatz von vier Prozent für Investments. Nun hat der Verein zum Ende der Zeichnungsfrist am Dienstagabend (10.04.2024) bekanntgegeben, dass "ca. 390.000 EUR von fast 250 verschiedenen Investoren" zusammengekommen sind. Die Annahmeschwelle von 250.000 Euro sei damit in sehr erfreulichem Maße übertroffen worden. "Mit den generierten Einnahmen kann nun in den kommenden sieben Jahren gearbeitet werden" , sagte Aufsichtsratschef Damian Schröder.

Regionalliga-Saison für Oberhausen quasi gelaufen

Die RWO-Funktionäre um Schröder, Präsident Hajo Sommers und Vorstandsboss Thorsten Binder haben nun also finanzielle Planungssicherheit. Sportlich irgendwie auch, denn in der Regionalliga West belegt Oberhausen Tabellenplatz neun. Positiv formuliert: Nach unten wird nichts mehr passieren. Negativ formuliert: Nach oben wird nichts mehr passieren.

Denn Aufstiegsambitionen hegen die fanstarken "Kleeblätter" seit Jahren. Zu Rückrundenbeginn gab es leise Hoffnungen auf eine Aufholjagd, doch die Konkurrenz, teilweise auch finanziell eben besser aufgestellt, zog dann doch davon.